ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸುಲಿಗೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.76ರಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜೀವ ಭಜಂತ್ರಿ, ಚೇತನ ನಿಂಬರಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 13 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್, ಕಾರು, ಡಮ್ಮಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಮಚ್ಚು, ತಲವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಆರ್.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಎಸ್.ಪಿ. ನಿಂಗನೂರ, ಎಸ್.ಬಿ. ನಿಂಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ ಮತ್ತಿತರರು ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>