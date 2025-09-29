ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ | ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದ ಹಣ ?

ಕೆಂದೂರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಹೊರಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಕೆಂದೂರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜಾಲಿಗಿಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಕೆಂದೂರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜಾಲಿಗಿಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಸರ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಎಸ್.ಎಚ್. ವಾಸನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಸರ್ಗ ಬಳಗ ಬಾದಾಮಿ
BagalakotBadami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT