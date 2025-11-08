ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಲೋಕಾಪುರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ಲೋಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರತಭಟನೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು.
BagalkotSugarcane price

