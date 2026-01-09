ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ನಿತ್ಯ ಆದಾಯ ತರುವ ತರಕಾರಿ: ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
ಪ್ರಕಾಶ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಹೂಕೋಸು
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದಿನವೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ದಿನಾಲೂ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಲತಿಪ್ಪಿ ರೈತ
