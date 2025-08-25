ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ : ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದ ಸವದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT