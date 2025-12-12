ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಕಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ‘ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಮಾಬಿಂಧು (14) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ‘ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ’ ನೆರವಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೊರ್ಲಗೊಂದಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. </p>.<p>‘ಹಿಮಾ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಈಗ ಅದರ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಿಮಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಳು’ ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸತೇಶ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾ 20 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸತೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. 6 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>