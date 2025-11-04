ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಿರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ: PCR ದಾಖಲಿಸಿದ ಡಿಎಂಜಿ

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪ್ರಹಸನಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಡೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಆರ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ.   
– ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಿಎಂಜಿ
MiningIllegal miningBallariIronBallaryIllegal Mining Case

