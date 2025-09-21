ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ; ಡಿಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ<strong>:</strong> ಬಳ್ಳಾರಿಯ 157ನೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಅವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ, ಮುನ್ನೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2><strong>ಹುಟ್ಟೂರು, ಶಿಕ್ಷಣ.. </strong></h2>.<p>ಉತ್ತರ: ನಾನು ಕೊಡುಗಿನವನು. ಈಗಿನ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಊರು. ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ ಓದಿದೆ. ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<h2>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.. </h2>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. </p>.<p>ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವ ಸದ್ಬಳಕೆ...</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವೆ. ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ, ಡಿಎಂಎಫ್, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅನುದಾನವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜನರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವೆ.</p>.<h2>ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಡಿಎಂಎಫ್) ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತು..</h2>.<p>ಡಿಎಂಎಫ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೂ ಮಾತಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. </p>.<h2>ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು..</h2>.<p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣತರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ಎಂಡಿ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. </p>.<h2>ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ... </h2>.<p>ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸಿಇಸಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗದು. ಸುಸ್ಥಿರ, ಸಮತೋಲಿತವಾದ ಗಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. </p>.<h2>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ...</h2>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಚರ್ಚಿಸುವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. </p>.<p>Quote - – ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ </p>.<p><strong>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ</strong> </p><p>ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವೆ. ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇಗ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>