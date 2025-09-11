ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹೊಸ ಡಿ.ಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಸವಾಲು

ಕೆಎಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ 2015ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ.
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ
ಗಣಿ, ಗಡಿ, ಕೆಎಂಇಆರ್‌ಸಿ, ಡಿಎಂಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ   ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ  ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಸವಾಲು 
BellaryDC

