ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸೂಕ್ತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುವುದೇ ‘ದಿಶಾ’?

ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆ | ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ‘ಸೂಕ್ತ’ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
BallaryE Tukaram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

