ಮತಾಂತರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜಾತಿ ಗಣತಿ: ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: 'ಜನರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರರ ಮಾಡುವ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾತಿಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲಂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದವರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<p>'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯೂ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p><span class="bold"><strong>ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿ ಜೋಕ್:</strong></span> ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಜೋಕ್ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>