ಎಂ. ಸೂಗೂರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ: ₹ 2.48 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

<p><strong>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ</strong>: ಸಮೀಪದ ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 39ನೇ ಮಹಾಸಭೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹ 2.48 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಎಂ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿ ಸಂಘವು 582 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರುಬಂಡವಾಳ 58.23 ಲಕ್ಷ, ಸಂಘದ ಉಳಿತಾಯ ₹4.85 ಲಕ್ಷ, 582 ಜನರಿಗೆ ₹4.32 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ.<br /> ಸಂಘವನ್ನು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.<br /> ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ಈರಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಿ.ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭರಾವು, ಕೆ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಎಂ. ಮಾರೆಣ್ಣ, ಬಾಗೋಡಿ ಶರಣಪ್ಪ, ಎಲ್.ಪಂಪನಗೌಡ, ಜಿ.ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಎನ್.ಹಂಪಮ್ಮ, ಹುಲುಗಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಮ್ಮೂರು, ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಎನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>