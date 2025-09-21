ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs AUS Odi: ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೂನಿ; ಮನ ಗೆದ್ದ ಮಂದಾನ

ರನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಭಾರತದ ಕೈಗೂಡದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜಯದ ಕನಸು; ದೀಪ್ತಿ ದಿಟ್ಟ ಆಟ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 

 –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

CricketWomen cricketSmriti MandhanaInd Vs Aus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT