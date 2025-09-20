ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:47 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FilmCentral GovernmentMalayalamMollywoodMalayalam film industryMohanlalDadasaheb Phalke AwardsDadasaheb PhalkeActor mohanlalIndian Cinima

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT