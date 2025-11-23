ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಇ–ಪೌತಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ‘ದತ್ತು’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಇ–ಪೌತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ತುಂಬುವುದು ಗ್ರಾಮ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಮೊಹಮದ್‌ ಝುಬೇರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 
