ಖೊಟ್ಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಪಿ.ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಖೊಟ್ಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಘಟಕದಿಂದ ನಡೆದ ಬಿಎಲ್ಎ-2 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಳಿ ತರಿಸಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಓಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಸಮುದಾಯವೊಂದು ಮತದಾನ ಮಾತ್ರ 15ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಜನ ನಕಲಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮಂಡಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಲ್ಲಾಹುಣ್ಸಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ದೇಶಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷ ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಎಡಪಂಥಿಯರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಾರರು ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಸಿದ್ಧಾರೆ, ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ನುಸುಳಿದ್ಧಾರೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಹಿರೇಮನಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಡಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಣಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ನವೀನ್ಕುಮಾರ್, ದೀಪಕ್ ಸಾ ಕಠಾರೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಬುಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ, ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ, ಕಿಚಡಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ್, ಟಿ.ಮಹೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಪಿ.ಎಚ್.ಕೊಟ್ರೇಶ್ ದಿವಾಕರಗೌಡ, ಕೋಗಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>