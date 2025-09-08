ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ | ದಶಕವಾದರೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹೆರಕಲ್ಲು: ಸಿರುಗುಪ್ಪ- ಕಂಪ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ | ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ
ಚಾಂದ್ ಬಾಷ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಹೆರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ- ಕಂಪ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಟಗಿ
ಯು ವೆಂಕೋಬ
ಯು.ರಾಮಣ್ಣ
Ballari

