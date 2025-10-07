ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ | ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: 44 ಕಾರು ಪತ್ತೆ

ಉಳಿದ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಆರೋಪಿ ಶೀಘ್ರ ಬಂಧನ: ಎಸ್‌ಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:56 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ballari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT