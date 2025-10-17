ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿ: ಸಿಬಿಐ, ಎಸಿಬಿಗೆ ಮೊರೆ?

ಸಿಬಿಐ, ಎಸಿಬಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಒಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಚರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬೇಕು. 
ಟಪಾಲ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿ
MiningBallari

