ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari

ಇರಾನ್‌–ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಘರ್ಷಣೆ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗರು ಅತಂತ್ರ

ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಮಂದಿ ಪರದಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:02 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DubaiBellaryIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT