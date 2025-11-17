ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಮ್ಮ ಭವನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ: ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು
–ವಿ. ರಾಮು ಕಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
BallariBallary

