ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಡತಿನಿ: ರಸ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಆವರಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ಬೂದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಚ್ಚಾ ಬೂದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಂಜುನಾಥ ಕುಡತಿನಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಕುಡತಿನಿಯ ಹೊರ ವಲಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾ ಬೂದಿಯ ದೂಳು ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ
