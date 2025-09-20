ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಮೈನಿಂಗ್‌’ ಎಲ್ಲಿ?

ಸಂಡೂರೋ, ಬೆಂಗಳೂರೋ, ಕೊಪ್ಪಳವೋ? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಮೈನ್‌ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ. ಈ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲಿ 
ವೈ.ಎಂ ಸತೀಶ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ 
MiningBallari

