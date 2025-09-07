ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಎನ್‌ಐಎ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮೆಗಳು ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕೇಸನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. 
– ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ 
DharmasthalaDharmastala

