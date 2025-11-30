ಪ್ರಾಭಾರಿ ‍ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸೀಟು: ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚು

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 434 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. 2009ರವರೆಗೆ, ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ, ಬಡ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ‘ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ (ಒಒಡಿ)’ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ (ಬದಲಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಭಾರಿ’ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಪ್ರಾಂಶಪಾಲರ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜೇಷ್ಠತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ, ತಾವೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಧಾರದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಬ್ಬರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಆಡಳಿತ: ಹೀಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬಿಗಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಾತೇ ಕೇಳದಂತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ’ ಎಂಬ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದವರು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಕಾಯಂ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೇಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>