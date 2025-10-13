ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ‘ಸಂಚಲನ’

ಸಂಘಕ್ಕೆ 100ರ ಸಂಭ್ರಮ | ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:52 IST
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 100 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚನ ನಡೆಸಿದರು. 
RSSBallary

