ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: 3 ಸ್ಥಳ ಗುರುತು- ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong> : '88ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಹಳೇ ಧಾರದ ಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ, ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಸಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ವಾಗತಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.