ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ| ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚಿಣ್ಣರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು
ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಜಾಕ್ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು
SchoolChildrens Day

