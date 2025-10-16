ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‌‌‌‌‌‌ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹94 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಟಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:21 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:21 IST
ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರದ ದಬ್ಬಿಗಳು (ಟಿನ್‌)ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಮಾದರಿ
Bengaluru Rural

