‌‌‌‌‌‌ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹94 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ವಶ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ</strong>: ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ 94 ಕೆ.ಜಿ ಹೈಡ್ರೊ ಗಾಂಜಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೈಡ್ರೊ ಗಾಂಜಾದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹94 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಮೊದಲೇ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೊ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. </p>.<p>ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಎರಡು ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು <br />ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಮೊದಲೇ ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಗಮನಿಸಿದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರದ ಟಿನ್ ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅದರೊಳಗೆ ಹೈಡ್ರೊ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿಯರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>