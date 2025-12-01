ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿತ್ವಾಕ್ಕೆ ‘ನಡುಗಿದ’ ಜನ–ಜಾನುವಾರು

ಶೀತಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂತುರ ಮಳೆ । 18ಕ್ಕಿಳಿದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ । ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಕಂಟಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:58 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:58 IST
ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮಸುಕು
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು
ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದದು, ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಗೂ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ದೂರದೂರಿನಿಂದ ರೈತರು ತಂದಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
