ಹೊಸಕೋಟೆ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾರಕ

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್. ನಟರಾಜ್, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾರಕ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜ್, ಒಕ್ಕೂಟ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀನಮ್, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ಇದ್ದರು.</p>