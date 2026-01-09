ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ದೇವನಹಳ್ಳಿ| ಧನುರ್ಮಾಸ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು: ಕುಸಿದ ಹೂವಿನ ಬೇಡಿಕೆ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಭೂಮಿ ಹದ ಔಷಧಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಗಾಟದ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರ
AgricultureFlower

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT