ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಂದಿದ ಕಲೆ ಆಸಕ್ತಿ: ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ಅನುರಾಧ

ಯುವ ಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:22 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:22 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ  ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ
Doddaballapur

