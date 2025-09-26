ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಆನೇಕಲ್: ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಥ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಭಕ್ತರು

ವೈಭವದ ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗೌರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಹ್ರಸಾರು ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇರುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇರುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗೌರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗೌರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ
Bengaluru Rural

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT