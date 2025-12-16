ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಕಸಮುಕ್ತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಶ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾಗಿ ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸದೆ ಕಸಮುಕ್ತ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕಾವೇರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು
