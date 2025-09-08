ಹೊಸಕೋಟೆ: ಭಾವೈಕ್ಯದ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ:</strong> ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಆರ್ಎಸ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಥದವರು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜೆ. ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಷಫಿವುಲ್ಲಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ , ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಹಜರತ್ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್, ಬಕಾಶ್, ಸೈಯದ್ ಮೌಲಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಲೀಂ, ಸೈಯದ್ ಬಾಬು, ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ , ಎಸ್ಕೆಆರ್ ಸಿಕಂದರ್, ನಾಸೀರ್, ಜಮೀರ್, ಅಸ್ಲಂ, ಬಿ.ಎಲ್. ರಿಯಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>