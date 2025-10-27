ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ ಅಲಭ್ಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketAdam Zampa
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT