ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗ 40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಳುವಳಿಯಾಗದಿರಲಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:09 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:09 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ–ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಸೂಕ್ತ ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
Bengaluru RuralhosakoteMadiga community

