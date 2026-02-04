ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂ.ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ ವೇಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಯಿ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್–2 ಹೊಸ ರನ್ ವೇಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೀದಿನಾಯಿಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀದಿನಾಯಿಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ರನ್ ವೇಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರನ್ವೇ ಸಮೀಪ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>