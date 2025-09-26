ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
‘ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಹಿ ಸೇವಾ’ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಎನ್‌.ಅನುರಾಧ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಸಿರು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಎ.ಬಿ. ಬಸವರಾಜು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Bengaluru Rural

