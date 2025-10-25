ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಟೇಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: </strong>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಧಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ 23 ಕೆ.ಜಿ.ಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು: 87 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ತೇಜಸ್, 23 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ದರ್ಶನ್. </p>.<p>ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: 35 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾಜಿತ್ ಸನಲ್, 45 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಸಿ.ತ್ರಿಶ್ವಂತ್ರೆಡ್ಡ.</p>.<p>50 ಕೆ.ಜಿ.ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಲೋಕರಂಜನ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ, 49 ಕೆ.ಜಿ. ಕೇಡೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ ಮಧುಸೂದನಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, </p>.<p>ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ: 33 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಯೂರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ 12 ವರ್ಷದ ಪೂಮ್ಸೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಮನ್ವಿತ್ ಗೌಡಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ 29 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರವ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಜೂನಿಯರ್ 51 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಶ್ ವರ್ಣ ಕಂಚಿನ ಪದಕ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>