ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್| ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್‌ಐ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಐಟಿಯು
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು
