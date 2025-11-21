ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಸೂಲಿಬೆಲೆ | ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಬಚ್ಚೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Women EmploymentDevelopmenteconomicGruhalakshmi Yojana
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT