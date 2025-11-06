ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಲುಗಾವಲಾದ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ: ಯಲಿಯೂರಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾವು–ಚೇಳು!

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
ಯಲಿಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ
–ಶಿಕ್ಷಕರು, ಯಲಿಯೂರು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
SchoolDevanahalli

