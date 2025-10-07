ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictbelagavi
ಬೆಳಗಾವಿ | ಅರಿಹಂತ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಭ: ಡಾ.ದೀಕ್ಷಿತ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:50 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:50 IST
ಕೌಶಲಭರಿತ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಲಾಯಣವಾಗಬಾರದು. ಈ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಡಾ.ಎಂ.ಡಿ.ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರಿಹಂತ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
Belagavi

