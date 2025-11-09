ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ: ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಬಸ್, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರೈತರಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು
Belagaviprotest

