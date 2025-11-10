ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ರವಿಕುಮಾರ ಹುಲಕುಂದ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾದ್ವಾರ.
ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆ.
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಂದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕುಸ್ತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಾಮಲಿಂಗ ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಯೋಜಕ
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮೇಳ ಜಾನುವಾರ ಜಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ರೈತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಮೇಳ ಜಾನುವಾರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ ಕೃಷಿಮೇಳ ಆಯೋಜಕ
