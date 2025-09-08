ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಿಡದ ಬಳ್ಳಾರಿನಾಲೆ ‘ಭೂತ’

1,200 ಎಕರೆ ಜವುಗು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತಿದರೂ ನಾಶವಾದ ಬೆಳೆ, ಹಿಂಗಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:47 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:47 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರವಲಯದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರವಲಯದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
