ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ₹22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 440 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆ: ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
