Belagavi Rains: ಗೋಕಾಕ ಲೋಳಸೂರು ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ

<p><strong>ಗೋಕಾಕ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ಹಿಡಕಲ್ಲಿನ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 35,462 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಗೋಕಾಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ನುಗ್ಗಿದೆ. </p><p>ಮಂಗಳವಾರ ಮುಳುಗಿದ ಗೋಕಾಕ ಬಳಿಯ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿ ನೀರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಲು ಒಂದು ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಗೋಕಾಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪತಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>